Persiceto, tre italiani in manette per spaccio

I servizi di controllo del territorio, ad opera dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia San Giovanni in Persiceto, hanno portato all’arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di tre italiani.

I tre uomini, un 64enne, con reddito di cittadinanza, suo figlio 26enne, in attesa della pensione d’invalidità e un 57enne, in cassa integrazione, sono finiti al centro di un’indagine delle forze dell’ordine nel tentativo di bloccare un giro di spaccio di sostanze tra San Giovanni in Persiceto e i comuni limitrofi del ferrarese.

Gli uomini dell’Arma, dopo aver colto sul fatto il 64enne mentre vendeva una dose di cocaina a un’automobilista, a seguito di perquisizioni personali, veicolari e domiciliari hanno reperito una settantina di grammi tra cocaina e marijuana, quattro bilancini di precisione, più di 8.000 euro in contanti e una pistola semiautomatica. Al momento della perquisizione del domicilio del 64enne, il figlio 26enne si trovava in compagnia di un’amica minorenne.

I tre soggetti sono ora sottoposti agli arresti domiciliari.