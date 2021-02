Sala: 104 anni per Ada Zanetti

“Mi chiamo Ada Zanetti, sono nata a Sala Bolognese, Padulle. Eh, va bene. Ho centoquattro anni e sono soddisfatta per tutte le autorità del mio Comune e anche per gli altri: mi vogliono tutti bene. Tutti!

Sono tanto soddisfatta e spero di continuare la vita, finché non chiuderò gli occhi, così, con tanta felicità. Ecco.

“Auguri ad Ada, nostra concittadina con una memoria di ferro e una grande voglia di raccontare e raccontarsi, piena di entusiasmo e amore per la vita. Pochi minuti insieme per portarle i migliori auguri da parte di tutta la Comunità di Sala Bolognese.

Auguri Ada, di cuore, da tutti noi.

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese