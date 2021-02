Sant’Agata: Coop Reno e Sindaco Vicinelli “premiano” la Pubblica Assistenza di Crevalcore

Questa mattina (8 febbraio ndr) presso il Comune di Sant’Agata Bolognese alla presenza del Sindaco Avv. Giuseppe Vicinelli e della Direzione di Coop Reno, abbiamo ricevuto Euro 200,00 in buoni spesa per l’opera svolta nel Comune di Sant’Agata Bolognese per la consegna di generi alimentari a cittadini impossibilitati a muoversi durante il primo Lockdown per emergenza covid-19.

Ringraziamo la Coop Reno e il Sindaco Vicinelli per il pensiero avuto nei nostri confronti.

“Non importa il dire, ma il dare, ma soprattutto il fare”

dal profilo Fb Pubblica Assistenza Crevalcore