TV7 del Tg1: “La forza tranquilla” di una cittadina calderarese

Ecco per chi se lo fosse perso il bellissimo e toccante servizio di Amedeo Ricucci andato in onda stanotte su Rai 1 all’interno del rotocalco TV7 del Tg1: La forza tranquilla. Una testimonianza che emoziona e che ripercorre l’esperienza nell’affrontare e combattere questo maledetto #virus da parte della nostra cittadina Valentina Asioli.

E sì, mi sono molto emozionato perché quando tocchi con mano che tutti i servizi che abbiAMO attivato funzionano e soprattutto che sono utili per i cittadini, per non farli sentire soli e per far superare loro la paura che questa pandemia, quando ti tocca in prima persona, ti porta a casa, capisci che le fatiche stanno centrando gli obiettivi delle progettualità che ci siAMO dati sin da subito. E anche se in alcuni momenti la stanchezza pervade ti ricarichi in un attimo, si, perché non bisogna mai stancarsi di fare del bene e di rispondere ai bisogni.

È da oramai un anno che non ci risparmiamo per essere vicini a tutti in questa emergenza sanitaria e continueremo fino allo sfinimento per tornare #insieme alla normalità.

Orgoglioso che questa cittadina, che abbraccio e che vorrò incontrare, porti il nostro modello come esempio che dovrebbe essere la regola.

Questa è Calderara, questa è l’Emilia-Romagna!

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara