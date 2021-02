Vaccini, da lunedì 1 marzo via alle prenotazioni per gli over 80

Da lunedì 1 marzo via alle prenotazioni del vaccino per gli over 80 cioè i nati tra il 1937 e il 1941. Sul territorio della città metropolitana di Bologna sono già stati vaccinati 17.198 over 80, tra degenti delle Rsa, assistiti a domicilio e cittadini di 85 anni e oltre.

Molte le modalità disponibili per effettuare la prenotazione:

– recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup;

– online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it);

– oppure telefonando ai seguenti numeri telefonici delle Aziende Usl:

Ausl Bologna 800 884 888, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30; sabato dalle 7.30 alle 12.30;

Ausl Imola 800 040 606, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17:30; sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Maggiori info su campagna vaccinale: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it

cittametropolitana.bo.it