3 marzo: le parole del sindaco di Persiceto

Da domani verranno sospese tutte le attività commerciali eccetto quelle essenziali, e saranno previste limitazioni ancora maggiori sugli spostamenti.L’ordinanza farà partire la sospensione di nidi e materne (sia statali che comunali) dal 6 marzo, così come la chiusura delle attività di servizi alla persona come parrucchieri e barbieri, lo stesso che prevede il Dpcm del 2 marzo per le zone rosse in tutto il Paese. Il Sindaco Lorenzo Pellegatti illustra le nuove disposizioni alla cittadinanza.