4 marzo: le parole del sindaco di Persiceto

Il Sindaco Lorenzo Pellegatti in diretta per aggiornare i cittadini sull’andamento del contagio nel nostro territorio e per dialogare con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine sui nuovi provvedimenti in vigore da oggi in tutta la Città Metropolitana di Bologna, con l’inserimento in Zona Rossa, e per segnalare i servizi che il Comune ha attivato per supportare tutta la cittadinanza, e in particolare i cittadini in condizione di maggiore fragilità, durante questa complessa fase di emergenza.