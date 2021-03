Segnaliamo che, causa incidente, è stata temporaneamente chiusa la via Persicetana (SP568), in corrispondenza dell’incrocio con via Valtiera all’altezza di Calderara di Reno. Per gli utenti diretti a Bologna e Calderara deviazione obbligatoria su via Valtiera, mentre per chi è diretto a Persiceto deviazione alla rotonda Bay.

Account Twitter Polizia Locale Terred’Acqua