8 marzo, gli auguri del sindaco di Calderara alle donne

Care cittadine,

buon 8 marzo, buona festa della donna a tutte.

“Perché alla fine la mimosa è solo il fiocco, il vero regalo deve essere un anno di rispetto”.

Qui il mio video messaggio estratto dal bellissimo video di DonneEmozioni 2021 che potete vedere a questo link https://www.youtube.com/watch?v=ThgnVvwI2tE.

Buona Giornata della Donna a tutte voi con questo video messaggio perché la pandemia non ci ferma e seppur online, DonnEmozioni 2021 c’è per #ricordare, #riflettere e #condividere emozioni.Mai come ora penso che sia importante continuare a far sentire la nostra voce per costruire insieme una cultura della non violenza sulle donne, di parità e rispetto.

L’Amministrazione Comunale con lo Sportello di ascolto c’è con concrete azioni che si svolgono tutto l’anno per sensibilizzare, sostenere ed aiutare chi non ha voce e forza per rivendicare il proprio ruolo di essere donna e dire basta alla violenza.

E per questo ringrazio in modo speciale gli uomini che hanno aderito mettendoci la faccia e le Associazioni AVIS Comunale – Calderara di Reno, Cap 40012, Gruppo Ottomarzo, Percorsi Sicuri Calderara odvSpi Cgil Sede Calderara di Reno per aver collaborato nella realizzazione di questa iniziativa online che contribuisce a divulgare il messaggio di comunità partecipata ed attiva sui temi sociali.Con la speranza che ci si possa ritrovare in presenza quanto prima,

buon 8 marzo a tutte!

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara