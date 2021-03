8 marzo, una primula dal sindaco di Sala Bolognese

Anche quest’anno ho scelto di donare una primula alle donne e lavoratrici del nostro Comune. Non perché non riconosca il valore simbolico della mimosa, ma perché la primula è una pianta non recisa, viva e simbolo di rinascita.

Ho acquistato 34 primule, una per ciascuna dipendente, per le colleghe di giunta e una simbolica lasciata in portineria per tutte le cittadine.

Nel Comune che ho l’onore e l’onere di amministrare le donne sono la maggioranza: 31 dei 42 dipendente dell’Ente, 5 dei 6 responsabili di area sono donne, così come 2 dei 4 componenti della giunta. E sapete cosa c’è? Questi numeri li ho ricostruiti solo in preparazione ad oggi, perché quando siamo a lavoro, che sia in presenza o in smart, vedo semplicemente persone ciascuna con le proprie caratteristiche e competenze, intente all’ascolto per rispondere (spesso non senza fatica) ai bisogni delle cittadine e dei cittadini.

Oggi è l’8 marzo, ed un pensiero a tutte le donne che sono motore e benzina di questa nostra società non può e non deve essere retorico. Siamo una unica e grande squadra, non è più tempo di pensarla diversamente.

Il Sindaco Emanuele Bassi



[Nella foto il Sindaco Emanuele Bassi consegna la primula alla Segretaria Comunale in rappresentanza di tutte le dipendenti Comunali]