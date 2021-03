Al via oggi l’apertura a Calderara del centro hub vaccinale Pederzini

Ci siAMO. Partiti!

Al via oggi l’apertura a Calderara del centro hub vaccinale al Pederzini.

Un giorno di grande speranza per tutti con un mese di aprile che, come avevo anticipato, vedrà un’intensificazione del piano vaccinale, ampliando le categorie.

I vaccini stanno arrivando, dopo un ritardo iniziale, e il nuovo Johnson & Johnson, approvato in questi giorni, consentirà, ne sono sicuro, di procedere come necessario in questo momento.

Ottima l’organizzazione del Distretto Pianura Ovest, presente il nuovo direttore Dott.ssa Stefania Dal Rio e la Dott.ssa Cristina Maccaferri, responsabile cure primarie Distretto Pianura Ovest, che ringrazio veramente di cuore per l’impegno, la dedizione e la disponibilità. Come ringrazio di cuore i tanti medici ed infermieri presenti oggi al Pederzini, per la professionalità e cortesia.

Grazie anche ai nostri volontari di Percorsi Sicuri Calderara odv e Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV, preziosissimi, che stanno collaborando, a partire dal parcheggio fino all’accettazione, per la messa in sicurezza delle operazioni d’accesso e per il controllo e la gestione delle persone in attesa.

Grazie naturalmente anche UP Calderara Upc per aver condiviso la nostra progettualità mettendo a disposizione della comunità la struttura.

Solo insieme, come ho sempre detto, collaborando e facendo ognuno la propria parte, ne usciremo da questo brutto periodo e Calderara sarà ancora più bella!

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara