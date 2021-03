Bernini (Fi): “Cordoglio per morte di Padre Digani”

E’ con grande dispiacere che apprendo della scomparsa di padre Gabriele Digani, direttore dell’Opera di Padre Marella. Con lui se ne va una figura simbolo di Bologna, una testimonianza autentica e concreta di dedizione e di amore per il prossimo. La sua vita esemplare, sempre spesa a tutela degli ultimi, non sarà dimenticata, ma sarà esempio e guida per coloro che continueranno a far vivere l’Opera di Padre Marella e a diffonderne il messaggio di speranza e di solidarietà.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia