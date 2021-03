Bologna. Bernini (FI): “Solidarietà agli agenti feriti al carcere della Dozza”

La mia piena solidarietà agli agenti feriti durante i disordini scoppiati al carcere della Dozza, dove alcuni detenuti hanno prodotto un distillato alcolico a base di disinfettante. E’ evidente che siamo di fronte ad episodi che si ripetono ormai sempre più frequentemente e che serve un’inversione di rotta decisa nella gestione dei detenuti pericolosi ed altamente problematici. Gli organici vanno immediatamente potenziati e gli agenti messi in condizione di lavorare in sicurezza e con il giusto equipaggiamento; ma occorrono anche misure volte ad evitare il cronico sovraffollamento delle carceri che è ormai un problema ultradecennale sul quale non ci si può più voltare dall’altra parte.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia