Con immenso dolore vi comunichiamo che il nostro direttore Padre Gabriele Digani purtroppo non ce l’ha fatta. Nel corso delle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate in modo irreparabile.

Noi tutti perdiamo un padre, un testimone, un amico e un simbolo autentico di carità.

Grazie Padre Gabriele per la tua vita esemplare e la tua caparbia lotta a tutela degli ultimi.

dalla pagina Fb Opera di Padre Marella