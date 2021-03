Bologna Zona Rossa. FdI: Situazione surreale. Informare la città

Quella che stiamo vivendo a Bologna è una situazione surreale. Il sindaco Merola ha annunciato ieri una imminente zona rossa lasciando un milione di persone in sospeso da oltre 24 ore. Assente la Regione che non dà alcun cenno di riscontro, assente la Città Metropolitana che non comunica nulla, assente il Sindaco che non rilascia informazioni e nulla dice ai cittadini. Ricordiamo a questi soggetti che la Regolamentazione Sanitaria Internazionale afferma che il primo partner per il contrasto alla pandemia è la popolazione e che la tempestività e trasparenza non sono opzioni, ma doveri prescritti anche dall’Unione Europea in materia sanitaria. Nessuno qui sa nulla. Costoro hanno invece il dovere di spiegare alla cittadinanza cosa sta accadendo. E devono farlo subito



Lo dichiarano

Galeazzo Bignami deputato di FdI

Marco Lisei capogruppo FdI regione Emilia Romagna

Marta Evangelisti consigliera metropolitana FdI

Francesco Sassone Capogruppo Comune Bologna FdI