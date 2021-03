Calderara, pronto l’HUB vaccinale Pederzini

Ci siAMO.

Il Centro Pederzini è già stato allestito per la funzione di HUB vaccinale che a partire dal prossimo 30 marzo consentirà 300 vaccinazioni al giorno.

Grazie di cuore all’AUSL ed al Distretto Sanitario Pianura Ovest nella persona della Dr.ssa Stefania Dal Rio e a tutti i suoi collaboratori e collaboratrici. Una collaborazione ed un’interlocuzione con il Comune molto importante e così deve essere in questo momento molto delicato.

Grazie di cuore a U P Calderara Upc per la consueta disponibilità.

Dai che ce la facciAMO!

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara