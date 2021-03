Città metropolitana di Bologna in Zona Rossa, le parole del Sindaco di Anzola

A far data dal 4 marzo compreso tutti i comuni del comprensorio metropolitano bolognese saranno in zona rossa fino al 21 marzo. Il provvedimento della Regione Emilia-Romagna uscirà nella giornata di oggi.

Saranno quindi chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado (nidi ed infanzia compresi) e le attività commerciali considerate non essenziali, limitandosi gli spostamenti, come di consueto in questi casi, al lavoro, alle necessità primarie ed alla spesa (solo oggi usciranno i provvedimenti e di conseguenza sarà possibile avere maggiori dettagli).

L’ordinanza regionale ha preso atto di oltre 900 accessi alle strutture ospedaliere, una riduzione consistente dell’età media dei contagi (6-19 e 20-44), ed il dato medio di contagio grandemente al di sopra dei 250 casi per 100.000 abitanti, fissato a livello nazionale. Purtroppo, infatti, AUSL Bologna attesta oltre 400 casi ogni 100.000 abitanti con 13 comuni bolognesi sopra ai 500 casi e la media in Appennino a quasi 600 casi.

Ci viene richiesto un ulteriore sforzo, in un momento in cui siamo tutti stremati psicologicamente, e vengono messe a dura prova le nostre famiglie, già messe in ginocchio da questa pandemia.

Nonostante questo chiedo a tutti i miei concittadini di restare virtualmente uniti, con la consapevolezza che con l’impegno di tutti usciremo da questo incubo.

Solo con l’impegno di tutti però…..non di alcuni….

Siate “controllori” di voi stessi e degli altri: rispettiamo per primi le regole e facciamo garbatamente notare la necessità di osservarle a chi non lo fa.

Polizia locale e Carabinieri saranno sul territorio ed effettueranno i controlli.

Ripeto però fino alla noia un concetto nel quale credo fermamente: non viviamo, grazie a Dio, in uno stato di polizia e non possiamo comunque pensare seriamente che circa 15 agenti possano controllare 12.200 abitanti (tanti ne conta attualmente Anzola). Dobbiamo quindi avere tutti la consapevolezza che l’educazione civica, unita ai controlli ed alla corretta percezione della gravità della situazione, potranno farci uscire da questa pandemia. Grazie!

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola