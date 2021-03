Covid a Bologna, Piccinini (M5S): “Situazione degli ospedali preoccupante. Regione non lasci soli i sindaci”

“La crescita dei contagi, da cui deriva la crescente difficoltà che stanno attraversando gli ospedali bolognesi, necessita l’adozione di provvedimenti immediati. Dalle parole dell’assessore Donini, però, ci è sembrato che la Regione sia orientata a mantenere una posizione attendista. Particolare che ci preoccupa non poco e che sembra andare anche contro alle richieste dei sindaci dell’area metropolitana di Bologna che invece da giorni chiedono un intervento veloce e mirato”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al livello di diffusione dei contagi da Coronavirus a Bologna e la possibile istituzione di una zona rossa per tutta l’area metropolitana. “Questo non ci sembra certo il momento di dividersi sui provvedimenti da prendere – aggiunge Silvia Piccinini – Ecco perché spero che il dialogo tra Regione e Comuni vada avanti in modo lineare in modo da decidere insieme e nell’immediato le misure necessarie per cercare di limitare la diffusione dei contagi. I sindaci non devono essere lasciati da soli. I nostri ospedali, per ammissione degli stessi vertici delle strutture sanitarie, sono ormai vicini al collasso e ogni giorno di ulteriore tentennamento potrebbe aggravare ancor di più la nostra situazione provocando danni irreparabili” conclude la capogruppo regionale M5S.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna