Crevalcore: camera mortuaria in via Amendola

Come qualcuno aveva già anticipato sui social, si è discussa la questione relativa alla conversione di stabile sito in viale Amendola (vecchio distributore e la cd Cocomeraia) da parte di Società di servizi funebri che si è regolarmente aggiudicata questa opportunità proponendo il vecchio distributore di viale Amendola e zona limitrofa come sua nuova sede con annessa camera mortuaria. La proposta, precisiamo, è della Società privata ma spetta all’amministrazione consentirlo.

Come lista civica Per Crevalcore e Frazioni ci siamo opposti a questa scelta.

Siamo i primi a desiderare una riqualificazione della zona e un recupero di un edificio fatiscente seppur privato, ma a nostro parere non è questa la modalità ottimale.

– Bisogna assicurare tranquillità e riservatezza per una camera mortuaria e la posizione centrale proposta non lo fa.

– Il martedì, durante il mercato i banchi alimentari si estendono fino in prossimità dell’edificio per non parlare dei periodi di fiere o feste paesane.

I cortei funebri dovrebbero poi passare da via Roma per recarsi in Chiesa.

Cogliamo l’occasione per rimarcare:

dopo tantissimi anni, così come già ampiamente detto in campagna elettorale, è ora di fare una nuova camera mortuaria pubblica. Non può più restare nel container. Nel 2019 ci era stato risposto che era già tutto pronto!

Giusto consentire ad impresa privata di offrire una camera mortuaria alternativa, ma a nostro avviso doveva essere pensata in altro luogo, meno centrale e più riservato.

dalla pagina Fb Per Crevalcore e Frazioni con Lorenzo Balboni