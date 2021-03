Emilia-Romagna. Bernini (FI): “Altri 15 comuni escono dal ‘cratere’, ottima notizia”

La notizia dell’uscita dal “cratere” di altri 15 comuni dell’Emilia-Romagna è certamente positiva, soprattutto in questo tempo di pandemia, dove ancor più difficile e complicato è stato proseguire con i lavori di ricostruzione. Certo, in tutto questo tempo si è dovuto fare i conti con ritardi e lungaggini, e a distanza di nove anni ancora molto resta da fare: nell’area del cosiddetto “cratere” restano gli ultimi 15 Comuni che devono assolutamente tornare alla normalità in tempi brevi. Così come a tutti i Comuni colpiti dal sisma occorre continuare a garantire monitoraggio, aiuto e sostegno per il completamento delle ultime opere, fin tanto che sarà necessario. Lasciarsi alle spalle il terribile sisma del maggio 2012 è un ulteriore passo in avanti per l’Emilia-Romagna, per riaccendere la speranza nel futuro e la voglia di ricominciare all’insegna del rilancio economico e della promozione.



Anna Maria Bernini presidente dei senatori di Forza Italia