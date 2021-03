Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni

Disavventura per Gianni Morandi che nel pomeriggio è stato portato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna per ustioni alle mani e alle gambe.

Il cantante, 76 anni, mentre era intento a bruciare delle sterpaglie improvvisamente avrebbe perso l’equilibrio cadendo sul fuoco. A seguito del primo intervento dei medici del pronto soccorso si è potuto rilevare, in particolare, importanti ustioni alla mano destra. In serata è poi arrivato il trasferimento al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori accertamenti.

Nonostante tutto, però, il cantante è riuscito a scherzare con gli operatori sanitari e, sdrammatizzando la situazione, si è fatto un selfie insieme a loro.