Il sindaco di Persiceto augura a tutte le donne un buon 8 marzo

“Con questi palloncini colorati che ricordano le mimose – dichiara il sindaco – e realizzati dall’associazione Turistica Pro loco che ringrazio, voglio rivolgere a tutte le nostre cittadine i miei auguri per la Giornata della Donna, e voglio ricordare l’importanza di questa ricorrenza che come Comune celebriamo con diverse attività da remoto. Questo stato di emergenza sanitaria sta colpendo tutti, ma le donne si ritrovano nuovamente a dover fronteggiare tante difficoltà, famigliari, di lavoro e a volte anche di violenza. A questo riguardo ricordo tutti i presidi territoriali antiviolenza che abbiamo attivato sul territorio e il prezioso lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine. In questo ambito sottolineo la presenza della Stanza Rosa, attivata presso la Caserma dei Carabinieri e realizzata grazie a risorse del Comune e dell’Unione. Per tutte le attività promosse dal Comune, sia di ricordo della Giornata della Donna che di sostegno contro la violenza di genere, invito a leggere il comunicato stampa dedicato che trovate qui: https://bit.ly/3v5osUf ”.

“Nello specifico settore della violenza di genere e nell’ambito della normativa di settore – dichiara il maggiore Ciro Imperato, Comandante della Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto – l’Arma dei Carabinieri ha adottato proprie specifiche misure di contrasto, promuovendo una rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne, articolata su 103 ufficiali di polizia giudiziaria appositamente formati, presenti in tutti i Comandi Provinciali.Tale rete si integra con la Rete Nazionale Antiviolenza, che comprende le FF.OO., i Centri Antiviolenza, i Presidi Sanitari, i Pronto Soccorsi, i Consultori, i servizi socio – sanitari di base, gli Sportelli ed il numero 1522, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità. In tale contesto la Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto si è dotata della Stanza Rosa, realizzata con il patrocinio dell’Unione Terre d’Acqua, ovvero una stanza confortevole per ascoltare le vittime delle violenze di genere”.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto