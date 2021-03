Imprese e lavoro, l’Emilia-Romagna chiama ‘cervelli in fuga’ e talenti internazionali

Pronti a mettere in campo le misure necessarie per portare in regione talenti stranieri, ma anche ‘cervelli in fuga’ italiani o made in Emilia-Romagna, che possiedano le competenze necessarie oggi alle imprese ma difficili da individuare a livello locale.

Per questo obiettivo c’è ‘it-ER Careers’, un progetto pilota nell’ambito del programma it-ER International talents Emilia-Romagna, promosso dalla Regione e gestito da Art-ER per avvicinare domanda delle imprese e alte professionalità. L’attività prevede la sperimentazione di un modello di servizi, tra cui quello di cercare casa, e di strumenti digitali per facilitare l’attrazione di lavoratori internazionali stranieri o italiani residenti all’estero in possesso di competenze specializzate ricercate dalle imprese.

Per ora si tratta di una sperimentazione, che però potrà diventare un modello per attrarre talenti da tutto il mondo ma soprattutto impedire a quelli emiliano-romagnoli di dover emigrare all’estero per trovare una occupazione all’altezza della formazione e della professionalità acquisita.

E così si parte dallo specifico profilo di sviluppatori di software internazionali la cui richiesta è emersa dal tavolo regionale dove le imprese hanno espresso il bisogno di rafforzare i servizi a supporto della ricerca di competenze qualificate e al contempo di aiutare le Pmi a rafforzare la propria capacità attrattiva internazionale.

Il progetto ‘it-ER Careers’

Le imprese interessate a quel profilo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro possono presentare richiesta fino alle ore 13 del prossimo 1 aprile: i soggetti selezionati saranno guidati nel percorso attraverso incontri dedicati alla definizione e formalizzazione delle richieste.

Parallelamente, i talenti interessati saranno supportati con servizi e attività dedicate per facilitare la loro candidatura e la possibilità di trasferirsi concretamente in Emilia-Romagna. Il loro coinvolgimento avverrà anche attraverso strumenti avanzati e il contatto individuale per preparare il singolo, se ritenuto idonei, ad essere presentati alle aziende partecipanti, per un’ulteriore valutazione.

Il progetto ‘it-ER Careers’ prevede una serie di azioni, tra cui una campagna internazionale di reclutamento che vedrà la collaborazione di imprese, startup e soggetti accreditati ai servizi per il lavoro realizzata in collaborazione con Future Place Leadership, una società di consulenza svedese specializzata in strategie e servizi per attrarre talenti internazionali.

Studenti, dottorandi, ricercatori o professionisti internazionali emiliano-romagnoli saranno i testimonial della strategia regionale di attrazione e trattenimento dei talenti presso le rispettive comunità di appartenenza e reti di relazione.

L’attrazione di talenti

Da circa un anno è attivo il sito it-ER, International Talents in Emilia-Romagna, uno strumento per facilitare l’individuazione dei servizi e delle opportunità per studenti, ricercatori o lavoratori internazionali con alte competenze interessati a trasferirsi o a tornare in Emilia-Romagna. Tra questi anche la Guida ai servizi it-ER, nata dalla collaborazione dai principali portatori di interesse del territorio.

Rientra in questa strategia “On the move, l’ecosistema in movimento” che ha l’obiettivo di mettere in connessione studenti, ricercatori o lavoratori emiliano-romagnoli residenti all’estero, con il sistema dell’innovazione regionale per promuovere collaborazioni e far conoscere le opportunità in Emilia-Romagna. Un’iniziativa che ha contribuito a creare una community virtuale dei talenti internazionali, presente sulla piattaforma EROI – Emilia-Romagna Open Innovation, finanziata dalla Regione con risorse del Fondo sociale europeo.

