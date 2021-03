La cicogna bianca nell’area naturale Vasche Ex Zuccherificio di Crevalcore

La cicogna bianca è diventata una “mascotte” dell’area naturale Vasche Ex Zuccherificio di Crevalcore da quando una coppia di questi maestosi volatili ha scelto spontaneamente di nidificare nell’area, con un rito che si rinnova ormai da vent’anni.

Oggi le vasche ospitano un variegato ambiente palustre divenuto raro nella pianura coltivata: bacini d’acqua libera, canneti e prati umidi. Gli uccelli costituiscono sicuramente una delle principali attrattive, soprattutto durante i passi migratori (marzo/aprile e settembre/ottobre). In vari momenti dell’anno possiamo osservare l’airone cenerino, il cavaliere d’Italia, il germano reale o il cormorano.

L’area è accessibile a piedi attraverso un percorso di visita ed è attrezzata con tre punti di osservazione schermati e pannelli informativi. Periodicamente vengono organizzate visite ed eventi nell’ambito delle iniziative “Natura di Pianura”. (Foto di Turismo in Emilia Romagna)

dalla pagina Fb Pro loco Crevalcore