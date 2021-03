Le iniziative del G.A.S.A e di Agen.Ter

Un fuoco di fila di iniziative di alto profilo, quasi a voler opporre la trainante passione della scoperta culturale alla tentazione di profonda depressione dovuta al Covid, risultano messe in campo da Agen.Ter, ente gestore del Museo Archeologico Ambientale e del Museo del Cielo e della Terra e dal Gruppo Storico Archeologico Ambientale (G.A.S.A.), con il suo instancabile animatore prof. Marco Marchesini.

La prima da citare, di formidabile interesse e originalità, anche per la capacità di coinvolgimento della relatrice, professoressa Federica Badiali, è stata la conferenza che si è svolta, sulla piattaforma Google Meet, giovedì 25 febbraio, sul tema: “Gli Ingredienti della Cucina rinascimentale”. La docente, partendo da un’ampia ricognizione iconografica, con estrapolazione di particolari significativi rintracciabili nei capolavori dei maestri dell’epoca in esame, ha offerto un quadro quanto mai completo ed intrigante della cucina di quel tempo magnificente e delle sue ricche tavole (anche se non sempre tali). Emblematica la figura di Lucrezia Borgia nel suo buen retiro di Belriguardo, nella campagna ferrarese di Voghiera, dove si apprezzava la buona tavola. Molti anche i luoghi comuni sfatati e svelati i piccoli segreti celati nelle grandi e affollate cucine rinascimentali delle corti signorili italiane. Offerte pure alla curiosità dei convenuti on line le ricette di quel periodo. Veri e propri cimeli culinari, elaborati e codificati da chef ante litteram, già famosi allora come oggi. La stessa docente, dimentica per un attimo della cattedra, ha mostrato, con orgoglio, delle “frittole” rinascimentali da lei stessa realizzate.

Di tutt’altro altro tenore, ma non meno appassionanti, i temi proposti e da sviluppare nei due appuntamenti del mese in corso, a partire da giovedì 11 marzo alle ore 21, quando andrà in scena l’archeologia biblica con “I viaggi di Abramo e Sara fra storia e leggenda” a cura del professor Marco Tibaldi dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose. Seguirà il 25 marzo, sempre alla stessa ora, “Magdala, la città di Maria Maddalena: i nuovi scavi archeologici, il porto ed il suo ambiente”, tema illustrato dalla relatrice dott.ssa Anna Lena, del Magdala Project.

Per informazioni su come preiscriversi rivolgersi alla dott.ssa Elisabetta Rizzoli di Agen.Ter, tel. 051 6871757 o inviandole una e-mail al seguente indirizzo: maa@agenter.it.

Fabio Poluzzi