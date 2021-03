“Morgane”, l’8 marzo a Crevalcore

In occasione della Giornata Internazionale della Donna condividiamo gli eventi in programma organizzati dal Comune di Crevalcore nelle giornate dell’ 8 e 11 marzo 2021 in collaborazione con UDI Crevalcore, Sess Fem, Comunicattive, Cassero LGBTI Center.

Lunedì 8 marzo, dalle ore 12.30 alle ore 18.30, sulla pagina Facebook del Comune di Crevalcore videoletture a cura dello staff della Biblioteca Comunale di Crevalcore.

Giovedì 11 marzo, alle ore 20.30, sulla pagina Facebook del Comune di Crevalcore “Morgane. Generi, identità, linguaggi”.

Saluti di Emma Monfredini, Assessora Politiche Sociali del Comune di Crevalcore.

Intervengono: Ginestra Bacchio, Laboratorio autogestito Sess Fem “Comunicazione femminile ed emancipazione”; Elisa Coco, Agenzia di comunicazione Comunicattive “La comunicazione di genere come pratica femminista”; Camilla Ranauro, vicepresidentessa Cassero LGBTI Center “Educazione ai diritti umani come contrasto e prevenzione alle discriminazioni”.

Moderano: Gessica Barbieri, consigliera Pari Opportunità del Comune di Crevalcore; Anna Preti, Collettivo “All’ultimo grido!” Crevalcore; Barbara Verasani, UDI Crevalcore.