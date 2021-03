Nuove aree di sgambamento in arrivo a Persiceto

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di tre nuove aree di sgambamento per cani, due nel capoluogo e una a San Matteo della Decima. Queste aree si aggiungono alle due già esistenti, aumentando la disponibilità di spazi ampi in cui gli animali possono muoversi liberamente.

Le nuove aree di sgambamento in corso di realizzazione nel capoluogo si trovano all’angolo tra via 25 Aprile e via Salemi e nella zona del centro sportivo, a ridosso del campo da baseball. La terza si trova lungo il viale del Cimitero a Decima. I lavori termineranno indicativamente entro il mese di marzo, in modo da rendere le aree accessibili con l’inizio della primavera.

Queste nuove aree vanno ad aggiungersi alle due già presenti nel capoluogo, una adiacente all’Osservatorio astronomico con entrata dal parcheggio del cimitero e l’altra in via Magellano. Le aree di sgambamento sono accessibili gratuitamente a tutti i cani accompagnati dal proprietario. Per usufruire del servizio è necessario iscriversi presso l’Urp del Comune, compilando il relativo modulo e ritirando copia delle regole di utilizzo (n. verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it).

In questi spazi è consentito far correre e giocare liberamente gli animali senza guinzaglio e museruola (esclusi i cani con comportamenti pericolosi, che devono avere la museruola se sono presenti altri cani all’interno dell’area), sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori. Anche in tale spazio è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulita l’area.

Nei mesi passati l’Amministrazione comunale ha concordato con i medici veterinari del Servizio Sanitario Regionale e con i volontari dell’associazione Nuovo Rifugio di Amola un percorso di sensibilizzazione e approfondimento sulla corretta gestione dei cani da proporre ai proprietari. Il progetto prevede un ciclo di quattro incontri con l’obiettivo di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario e quindi consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. Il percorso sarà incentrato sulla normativa vigente (doveri e responsabilità civili e penali dei proprietari) e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, in particolare per comprendere il linguaggio del cane e prevenire comportamenti indesiderati.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, non sono state ancora fissate le date degli incontri, ma appena possibile ne verrà data ampia comunicazione.

Ufficio stampa Comune Persiceto