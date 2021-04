Nuovo Hub vaccinale di Crevalcore presso il Centro Civico Mons. Enelio Franzoni

Dal 6 aprile 2021 sarà attivato questo nuovo sito per i vaccini, per l’anticipazione delle vaccinazioni degli over 80 già prenotati a Crevalcore, con l’obiettivo di concluderle tutte entro l’11 aprile.

È un risultato importante per il nostro terriotorio, ottenuto grazie all’impegno dell’Ausl di Bologna nella figura del direttore Paolo Bordon e del nostro distretto con la direttrice Stefania dal Rio.

Ringraziamo la Parrocchia di Crevalcore e la Caritas per aver messo a disposizione il luogo ed essersi subito attivati per renderlo fruibile.

Un ringraziamento va anche alla Pubblica Assistenza di Crevalcore per essersi subito resi disponibili per aiutare nell’allestimento e nell’organizzazione del punto vaccinale.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore