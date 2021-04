Persiceto, a 96 anni scompare il professor Mario Gandini

L’illustre persicetano Mario Gandini è morto poche ore fa all’età di 96 anni. Nato a Persiceto nel dicembre 1924 è stato insegnante, preside, storico bibliotecario e grande studioso di Raffaele Pettazzoni. Ma fin dal dopoguerra Mario Gandini è stato soprattutto un punto di riferimento culturale per i cittadini di Persiceto e per tanti studiosi anche a livello internazionale. Colonna portante della Biblioteca comunale “Giulio Cesare Croce”, non se ne è separato neanche dopo il pensionamento. Dal 1991, come volontario, ha continuato a “vivere” dentro alla sua amata biblioteca, dalle 7 alle 19 di ogni giorno, raccogliendo scrupolosamente, e per tanti anni, tutte le pubblicazioni che riguardavano Persiceto o che erano scritte o curate da persicetani, comprese le tesi di laurea.

“Siamo molto commossi – dichiarano il sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore alla cultura Maura Pagnoni – per la scomparsa del professor Mario Gandini e porgiamo le nostre sentite condoglianze ai suoi famigliari. A lui ci univa un rapporto di profonda stima, amicizia e affetto, che era poi lo stesso legame che stringeva il professore alla sua città, Persiceto, e a tanti suoi abitanti. La passione che per tutta la vita ha animato i suoi studi e la assoluta dedizione con cui ha esercitato la sua professione di bibliotecario devono essere per noi il suo lascito morale più prezioso. Da parte nostra abbiamo già avviato da tempo un progetto per custodire e mettere a disposizione il suo prezioso lavoro di studi a tutta la cittadinanza, come lui ha sempre desiderato”.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto