Persiceto e Decima, mercati settimanali in zona rossa

In seguito all’entrata in Zona Rossa i mercati settimanali del mercoledì nel capoluogo e del venerdì a San Matteo della Decima possono svolgersi esclusivamente per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Durante il mercato del mercoledì nel capoluogo, i posteggi interessati saranno temporaneamente collocati in un’unica area individuata nella zona di Parco Pettazzoni, piazzetta Guazzatoio e nel tratto di via Croce compreso tra l’intersezione con via De Maria e piazza Garibaldi.

In piazza Sassoli, piazza Garibaldi, piazza del Popolo e piazza Cavour sarà in vigore la viabilità ordinaria.

Durante il mercato del venerdì a Decima, i posteggi interessati saranno collocati sempre in piazza 5 Aprile, mantenendo una maggiore distanza tra i banchi.

Per garantire il regolare svolgimento del mercato sarà necessario attenersi alle misure indicate nel protocollo per le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, allegato al Dpcm del 2 marzo 2021. In particolare:

pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato e di vendita;

obbligo di utilizzo delle mascherine;

l’uso dei guanti monouso può essere sostituito dall’igienizzazione frequente delle mani;

messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia tra i clienti sia tra gli operatori, anche nelle operazioni di carico e scarico;

nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da usare obbligatoriamente.

comunepersiceto.it