Persiceto, il Circolo Arci Accatà ricorda la scomparsa di Roberto Bicocchi

Con grande dolore apprendiamo della scomparsa di Roberto Bicocchi.

Capo cuoco agli albori del nostro circolo, sia per le cene, sia per i primi coraggiosi anni della nostra Festa de l’Unità. Disponibile, umile e generoso ha prestato le sue grandi capacità culinarie all’attività e al sostentamento economico dell’Accatà soprattutto nei primi anni (fase più complessa e delicata).

Maestro per tutti noi, con la sua modestia e la sua empatia, ci ha lasciato in eredità non solo le grandi competenze organizzative e gastronomiche, ma anche la capacità di rendere il volontariato, un’occasione di relazione umana, divertente, costruttiva e indimenticabile.

La sua era una presenza di spropositata allegria, simpatia e di sagace umorismo. La nostra cucina, fra le lamiere e il linoleum, con lui non solo si riempiva di irresistibili profumi, ma anche di risate, barzellette e aneddoti.

Ed è proprio durante una di queste sue performance che oggi lo ricordiamo con un sorriso e tantissima gratitudine.

Un abbraccio alla famiglia.

dalla pagina Fb Akkatà