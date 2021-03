Persiceto: un bouquet di libri per la Festa della Donna

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Persiceto promuove occasioni di riflessione attraverso varie proposte letterarie per celebrare la figura della donna nella storia, nell’arte e nella società: lunedì 8 marzo si svolgerà un incontro online con la presentazione di un libro a tema mentre e le Biblioteche Comunali hanno preparato alcune bibliografie e attività dedicate a scrittrici, poetesse, donne celebri e non.



Lunedì 8 marzo, alle ore 20.30, si terrà la presentazione a distanza del libro “Il dono di poter donare” a cura di Maria Resca e Patrizia Berselli (Maglio editore). L’evento è organizzato da Udi – Unione Donne in Italia, Coop Alleanza 3.0, Gasa – Gruppo Archeologico Storico Ambientale e Museo Archeologico Ambientale, con il patrocinio del Comune di Persiceto e si svolgerà online sulla piattaforma Google Meet. Per partecipare è necessario compilare l’apposita form a questo link (250 posti disponibili); per l’accesso è indispensabile disporre di un account Google. Il volume è una ricerca dedicata a tutte le donne, del passato e del presente, che hanno scelto di donare la vita, ma anche l’ospitalità, la gioia e la felicità, che le autrici hanno preso in considerazione per sottolineare come la donna sia da sempre colonna portante della società. Dopo i saluti del Sindaco Lorenzo Pellegatti, interverranno le curatrici della ricerca, Gianna Caselli, Presidente del Consiglio di Zona Soci Coop, Alessandro Bracciani, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Persiceto, Silvia Nicoli Marchesini della Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Adulti e Loretta Serra, coordinatrice di Udi. Modererà il dibattito Silvia Marvelli di Agen.Ter.

Oltre agli eventi descritti, le Biblioteche comunali di Persiceto hanno preparato alcune bibliografie e materiali dedicati a poetesse e autrici più o meno famose, nonché a tematiche al femminile, con libri disponibili per il prestito per riflettere su questa importante giornata.

La sezione Adulti della Biblioteca “G.C. Croce” propone “Donna nel domani del mondo”, un excursus tra le poetesse italiane che con la loro opera e le loro riflessioni hanno saputo elevare la figura della donna nell’arte e la consapevolezza dei propri diritti e ruolo sociale, che partirà dai secoli passati per arrivare fino ai giorni nostri. Questo viaggio sarà composto da vari materiali tra cui un video che ripercorrerà e approfondirà le opere delle autrici attraverso i secoli, un catalogo con le poesie disponibili in biblioteca per il prestito e una lista Emilib, nella quale poter consultare e prenotare le opere. Il video verrà pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

La Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Ragazzi ha realizzato un bouquet di libri sul tema, composto dalle novità del mese di marzo, disponibili per il prestito. Le proposte riguardano libri con tematiche al femminile con un’ampia varietà di storie celebri e non, straordinarie e ordinarie, leggere e dal grande impatto emotivo. Bambine, giovani donne e menti brillanti, che hanno dimostrato grande forza e determinazione e che con tenacia hanno lottato per realizzare i loro sogni.

La Biblioteca “R. Pettazzoni” di Decima propone invece “Lo consiglio perché…”, una divertente iniziativa per coinvolgere tutti i suoi utenti, lettrici e lettori, che potranno contribuire in prima persona a stilare, con i loro consigli di lettura e le loro osservazioni, la bibliografia di proposte sulle donne e su tematiche al femminile. Per aderire all’iniziativa, è possibile inviare i propri suggerimenti all’indirizzo bibliodecima@comunepersiceto.it.

La Biblioteca “R. Pettazzoni” e la Biblioteca “G.C. Croce” sezione Ragazzi stanno inoltre per avviare il progetto “Cook & Go Kids”, realizzato in collaborazione con MondoDonna Onlus di Bologna: un ciclo di tre laboratori creativi, online e gratuiti, sul cibo e le sue connotazioni etniche, che prenderanno il via nelle prossime settimane (date ancora da definire). Per informazioni: tel. 051.6812061 – 051.6812971-75.

Quest’anno l’isolamento domiciliare forzato a causa dell’emergenza epidemiologica ha spesso accentuato i fenomeni di violenza domestica ed è stato più difficoltoso per le donne che l’hanno subita rivolgersi ai centri d’accoglienza e chiedere aiuto. Per questo motivo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Il Comune vuole ricordare anche le varie opportunità presenti sul territorio di Persiceto per fornire accoglienza, conforto, supporto psicologico e materiale a tutte le vittime di abusi e maltrattamenti, anche a distanza in questo periodo di restrizioni sugli spostamenti.

In particolare a Persiceto è possibile rivolgersi al gruppo di auto mutuo aiutoMai più, attivo dal 2015, uno spazio di ascolto e di condivisione attiva per scambiarsi informazioni e soluzioni, condividere sofferenze e conquiste a beneficio non solo del singolo partecipante ma dell’intera collettività; per le caratteristiche di riservatezza necessarie per la tutela delle partecipanti chi è interessato agli incontri può chiedere ulteriori informazioni ad Alla Sokolova telefonando al 377.2115127, oppure all’assistente sociale Barbara Verasani al numero 051.6812738, o anche inviando una mail all’indirizzo gruppomaipiu@gmail.com. A Persiceto è inoltre presente, da gennaio 2019, una delle Stanze Rosa previste nell’ambito dell’accordo tra Città metropolitana di Bologna e Arma dei Carabinieri. La Stanza Rosa è un ambiente protetto che garantisce rispetto e riservatezza a chi denuncia una situazione di violenza o maltrattamento; un luogo accogliente, in cui poter parlare con persone preparate e denunciare la violenza subita. I comuni delle Unioni Terred’acqua e Reno Galliera fanno riferimento al presidio che si trova presso la Compagnia Carabinieri di Persiceto, in via della Zoia 55, accessibile 24 ore su 24 (tel. 051.6874600).

Si ricordano, inoltre, i numeri dei diversi centri antiviolenza attivi sul territorio a cui possono fare riferimento tutte le donne che subiscono maltrattamenti per ricevere aiuto e sostegno anche a distanza:-Chiama Chiama, progetto di Associazione MondoDonna Onlus, tel. 337.1201876 o 331.6590845, anche messaggi WhatsApp o colloqui via Skype per ottenere gratuitamente consulenza legale e sostegno psicologico-Sos Donna, tel. 345.5909708 (dal lunedì al venerdì ore 10-18)-Casa delle donne per non subire violenza Onlus, tel. 051.333173-Udi – Unione Donne in Italia, tel. 051.232313 (reperibilità 24 ore su 24)-Gruppi di Auto Mutuo Aiuto Bologna, gestiti dall’Azienda Usl di Bologna, tel. 051.6584267 o 349.2346598In tutta Italia è inoltre attivo il numero 1522 (chiamata gratuita e multilingue, 24 ore su 24) che , tramite operatrici specializzate, accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Ufficio stampa Comune Persiceto