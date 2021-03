Persiceto, Zona Rossa: nessun cambiamento per gli accessi alle biblioteche

Con l’entrata della Città Metropolitana di Bologna in Zona Rossa, le Biblioteche Comunali di Persiceto non subiranno variazioni o ulteriori limitazioni nelle modalità di accesso rispetto alla Zona Arancione:

resta consentita l’entrata solo su appuntamento ed esclusivamente per il prestito e la restituzione dei libri

accesso solo per residenti e con obbligo di mascherina

non è possibile utilizzare le sale studio né accedere liberamente agli scaffali

Se si conosce già il titolo dei libri da prendere in prestito si consiglia di prenotarli via mail, per telefono o tramite il portale Sebina You.

È possibile restituire in una delle tre biblioteche di Persiceto anche libri presi in prestito da biblioteche di altri comuni; i volumi saranno restituiti alla biblioteca di appartenenza tramite il servizio Pic metropolitano (Prestito Intersistemico Circolante).

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto