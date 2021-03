Sala Bolognese, Buoni Spesa Covid-19 per i cittadini

Emergenza epidemiologica da covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare: concessione di buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità. Avviso pubblico per la presentazione di istanze.

È stato approvato l’avviso per la concessione di contributi economici mediante buoni spesa, utili per fronteggiare i bisogni di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all’emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 o nuclei in stato di bisogno.

Gli interessati possono presentare istanza esclusivamente mediante:

– invio della domanda mediante mail alla Pec del Comune: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

– consegna a mano presso la buchetta sita sotto il portico del Municipio in Piazza Marconi 1;

L’istanza redatta e trasmessa secondo il modello di autodichiarazione allegato deve essere accompagnata dalla copia di un valido documento di riconoscimento.

La domanda va consegnata entro Mercoledì 24 Marzo alle ore 12.30.

È possibile consultare l’avviso completo.

comune.sala-bolognese.bo.it