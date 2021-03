Sanità Privata, si rinnova il Direttivo AIOP Bologna: Averardo Orta riconfermato presidente

Rinnovato il direttivo provinciale AIOP Bologna con la riconferma alla presidenza dell’imprenditore bolognese dott. Averardo Orta, già vicepresidente di AIOP Emilia- Romagna.

Un momento di grande emergenza sanitaria quello che sta vivendo la Sanità Privata ma anche di forte coesione con la quale i 13 ospedali bolognesi continuano a lavorare in prima linea insieme al comparto di Sanità Pubblica.

Nel direttivo provinciale, al fianco dell’imprenditore Averardo Orta, che viene riconfermato per il 4° mandato consecutivo troviamo il dott. Luigi Gallina dell’Ospedale Privato Accreditato Prof. Nobili G.H.C., il dott. Franco Neri dell’Ospedale Privato Accreditato Villa Baruzziana e il dott. Marco Centenari degli Ospedali Privati Accreditati Villa Erbosa e Villa Chiara G.S.D. Il mandato appena avviato si concluderà nel 2023.

“Mi accingo con emozione e riconoscenza a intraprendere il quarto mandato come presidente AIOP della provincia di Bologna – spiega il presidente dott. Averardo Orta – con la convinzione che nel futuro l’integrazione fra le nostre strutture e quelle pubbliche sarà molto più profonda e virtuosa di quanto lo sia oggi. La terribile pandemia che stiamo affrontando insieme ci ha messo spietatamente alla prova ma abbiamo resistito e siamo cresciuti e già ora possiamo intravedere in futuro un sistema sanitario regionale ulteriormente potenziato e in grado di soddisfare le più complesse esigenze di salute dei nostri cittadini”.

Il Comparto rappresentato da AIOP Bologna presenta performance di rispetto, come indicano i dati del Bilancio Sociale 2019: 1.400 posti letto, 3000 collaboratori e oltre 40.000 pazienti serviti in regime di ricovero ogni anno. Ammonta a 230 milioni di euro il valore della produzione, aggregato, con una parte di investimenti orientati al mantenimento al miglioramento delle strutture stesse: 12,5 milioni di euro investiti.

All’AIOP di Bologna aderiscono 13 ospedali che oltre a dare pieno sostegno alla Sanità Pubblica nella gestione della pandemia offrono una gamma di prestazioni portanti quali cardiochirurgia, dialisi, lungodegenza, riabilitazione, ortopedia.

Ufficio Stampa AIOP Emilia Romagna