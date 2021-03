Sant’Agata: comunicato congiunto Amministrazione Comunale e Dirigenza Scolastica

Visto l’aggravarsi della situazione di emergenza,

per assicurare il Diritto allo Studio e all’Inclusione di tutti gli alunni, recependo concretamente e con sollecitudine le disposizioni governative, l’Amministrazione Comunale e la Dirigenza scolastica hanno prontamente risposto già dal 1° marzo alle necessità, attivando piani complessi e personalizzati per le esigenze di ogni singolo bambino.

Mentre in altri territori non sono state ancora trovate tutte le soluzioni alle emergenti esigenze, l’organizzazione delle scuole di Sant’Agata NON ha risentito di problematiche enormi, proprio perché sin dal primo giorno è stato assicurato agli aventi diritto: lo studio, l’inclusione ed i servizi di continuità: pre-post, refezione e trasporto scolastico.

Gli alunni in DDI Didattica a Distanza Integrata sono costantemente in contatto con la scuola in maniera asincrona, con gli strumenti didattici già previsti, utilizzati ed adottati con le delibere del Consiglio di Istituto a partire dall’inizio dell’emergenza pandemica.

La didattica in modalità sincrona è in fase di miglioramento, grazie alla congiunta e costante collaborazione fra la Dirigenza Scolastica e l’Amministrazione Comunale.

Il progetto di connessione con banda larga è già avviato da tempo in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, ma purtroppo ci sono tempi tecnici da rispettare. Per questo motivo è già avviata una soluzione tecnica temporanea per far fronte al momento, che permetterà di avere la completa connettività per tutte le classi dalla prossima settimana.

Tale problema di connettività, dovuta alla contemporanea connessione di più dispositivi, non è solo di Sant’Agata, ma è comune a vari territori regionali.

Scuola e servizi scolastici di continuità non si sono mai fermati ed hanno supportato subito le famiglie, provvedendo alla consegna di pc in comodato d’uso, programmando le classi con alunni che hanno diritto alla didattica in presenza e garantendo a tutti la continuità. L’organico docente ed ausiliario è stato ampliato fin dall’inizio dell’anno, per assicurare adeguata e costante presenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

è importante ribadire che la scuola non si è mai fermata, che prosegue anche se con modalità diverse e che sarà sempre messo in campo il massimo sforzo, per un miglioramento continuo. Il momento è difficile ed estremamente delicato, degli imprevisti possono sorgere, tutti ne siamo consapevoli, ma solo un dialogo costruttivo può consentire alle istituzioni preposte di lavorare con la giusta e doverosa attenzione alla risoluzione degli stessi.

Il Sindaco Giuseppe Vicinelli

La Dirigente Scolastica Cristina Mirabella