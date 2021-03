Sconti e promozioni online: come approfittarne senza farsi ingannare

I saldi nei negozi sono ormai giunti al termine e con la maggior parte delle regioni italiane diventate zona rossa, l’unica opzione per fare acquisti rimane il web. Per fortuna sui vari portali online non mancano le promozioni e gli sconti in qualsiasi stagione: ecco qualche consiglio per sfruttarli al meglio senza cadere vittima di truffe.





I tipi di sconti che si trovano sul web



Ci sono diverse tipologie di offerte presenti su internet. Gli sconti in percentuale rappresentano sicuramente la promozione più popolare: è il caso ad esempio dei saldi sui capi di Michael Kors in un sito noto come YOOX. Ci sono poi gli sconti in valore assoluto, ovvero quando viene effettuato uno sconto totale per un importo fisso, e anche questi sono un ottimo modo per avvicinare nuova clientela. Gli omaggi, o come si vede spesso il doppio prodotto con il secondo in omaggio, sono diventati una formula di marketing molto utilizzata. La spedizione gratuita è offerta da molti, in quanto è un’ottima strategia visto che molto spesso le spese di spedizione troppo alte bloccano dal finalizzare gli acquisti sul web. Ci sono infine i multi acquisti, una promozione che dà modo di acquistare più prodotti allo stesso prezzo, a volte questi multi acquisti sono condizionati, cioè solo alcuni prodotti specifici fanno parte di questi sconti.







Come sfruttare al meglio i coupon



I coupon e i buoni sconto sono uno strumento di marketing per la scontistica davvero semplici da utilizzare e ottimi per ogni tipo di acquisto. Possono essere cartacei o digitali, con un codice da inserire nelle piattaforme web per ricevere subito uno sconto, alcuni hanno una data di scadenza, perciò bisogna sempre controllare per utilizzarli nel momento giusto. I coupon si trovano direttamente online oppure sulle riviste, molte volte le aziende li spediscono direttamente ai loro clienti via posta o con una email. Solitamente i migliori coupon sono quelli relativi alla spesa alimentare, infatti vengono inviati per provare nuovi prodotti con uno sconto molto buono. Ma ci sono dei coupon anche per mangiare al ristorante o in pizzeria, oppure per prenotare un hotel durante un viaggio per ottenere uno sconto o qualche notte aggiuntiva gratis.





I consigli per non farsi fregare su internet



Alcune persone non si sentono al sicuro a comprare su internet, ma non tutti sanno che è uno dei posti più sicuri dove acquistare, ovviamente c’è qualche buon consiglio da seguire per non farsi fregare. Per prima cosa un sito web sicuro ha una connessione protetta, che si riconosce dal codice “https” inserito prima del nome del sito sulla barra di navigazione e dal lucchetto che si trova di fianco all’indirizzo scelto. Sui siti più noti e conosciuti troverete sicuramente molte recensioni che sono utili a valutare l’affidabilità di un sito. Se non conoscete un indirizzo dove volete comprare, cercatelo sul motore di ricerca e saprete subito se è un sito valido dove acquistare in tranquillità.





Infine utilizzate sempre carte prepagate che caricherete poco alla volta oppure pagate con Paypal, uno dei metodi più sicuri per non esporre direttamente le vostre carte di credito.