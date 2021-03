Volt: Caro Giornalista ti scriviamo

Caro Giornalista ti scriviamo,



ti scriviamo perché siamo un gruppo di giovani che stanno cercando di portare un cambiamento e abbiamo bisogno anche di te.

Da tre anni lavoriamo con i cittadini bolognesi, portando avanti i nostri valori ed i progetti in cui crediamo. Non sempre abbiamo avuto il supporto dei media ma ci abbiamo e ci stiamo provando.

E allora oggi, vogliamo inviarti questo video che racchiude ciò che siamo e ciò in cui crediamo.

La politica sta attraversando una fase di grande crisi.Tra segretari che si susseguono, lotte intestine per il potere e legami indissolubili con poteri economici, i partiti hanno smesso di fare ciò per cui sono nati: riunire comunità e coinvolgerle per costruire insieme un futuro migliore.

A Bologna serve una forza giovane che sia innovativa, progressista, europea e che abbia una visione a 360 gradi.

Ci aiuterai a farci conoscere?

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=kUK3XhVRW00Link al Post FB: https://fb.watch/4faRUknFP8/

I Volontari di Volt Bologna