14 aprile: le parole del sindaco di Persiceto

Il Sindaco Lorenzo Pellegatti in diretta sulla pagina Facebook del Comune, in collegamento con i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, per discutere insieme a loro sulle misure di prevenzione igienico-sanitaria e sui nuovi protocolli per la gestione dei casi positivi al Covid-19 all’interno delle classi, a seguito della riapertura degli istituti scolastici.

Tutte le informazioni e i protocolli per i vari gradi di istruzione sono disponibili sul sito dell’Ausl di Bologna: https://bit.ly/32cuS6R