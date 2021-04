25 aprile 2021: il Sindaco Giampiero Veronesi e la Presidente dell’ANPI Lisa Franco

Un 25 aprile diverso, in assenza di pubblico, ma un 25 aprile che ha un significato profondo: liberazione dagli oppressori e liberazione dalla pandemia.

Il Sindaco Giampiero Veronesi e la Presidente dell’ANPI Lisa Franco ci inviano il loro messaggio per un 25 aprile che sia profondamente vissuto, occasione di riflessione a difesa della nostra democrazia, per non dimenticare quei valori che rappresentano le nostre radici e la nostra identità.