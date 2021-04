Come ogni domenica il Sindaco Marco Martelli aggiorna la cittadinanza sull’andamento della pandemia in paese.

Inoltre, viene ricordata l’apertura del canale ufficiale del Comune di Crevalcore su YouTube https://www.youtube.com/channel/UCMrWm4vfk6AexH-pJi7R37A e alcune informazioni sull’inaugurazione della #cicloviadelsole.

Infine, l’amministrazione comunale tutta si unisce al Sindaco, per gli auguri Pasquali.