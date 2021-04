A Persiceto e Decima i mercati settimanali riprendono al completo

Con la classificazione della Regione Emilia-Romagna in Zona Arancione a partire da lunedì 12 aprile 2021, i mercati settimanali sul territorio comunale riaprono a tutte le categorie merceologiche; mercoledì 14 aprile nel capoluogo riprenderanno le consuete attività commerciali in piazza del Popolo, piazza Garibaldi, parco Pettazzoni e piazza Sassoli mentre i banchi alimentari ritorneranno nelle aree di via Roma, piazza Carducci, piazzetta Guazzatoio e via G.C. Croce; venerdì 16 aprile a Decima il mercato si svolgerà come di consueto in piazza 5 Aprile.

Per garantire il regolare svolgimento del mercato sarà necessario rispettare le misure obbligatorie di sicurezza previste dal protocollo per le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, allegato al Dpcm del 2 marzo 2021. In particolare:

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti e gli operatori, anche nelle operazioni di carico e scarico;

pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio della vendita;

obbligo di indossare la mascherina sia per operatori che per clienti;

igienizzazione frequente delle mani e relativi prodotti a disposizione della clientela in ogni banco e accanto ai sistemi di pagamento;

obbligo di utilizzare i guanti o di disinfettare le mani se l’acquisto prevede la scelta autonoma e la manipolazione dei prodotti da parte dei clienti;

se si vendono capi usati è obbligatorio pulire e disinfettare abbigliamento e calzature prima della vendita.

Si ricorda ai cittadini di non lasciare l’auto in sosta il mercoledì nelle aree di mercato (piazze Cavour, Garibaldi, Sassoli, Guazzatoio, parco Pettazzoni, corso Italia e via Croce) onde evitare la rimozione dei veicoli.

