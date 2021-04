A Persiceto un nuovo bando per i buoni spesa

Il Comune di Persiceto dà la possibilità di partecipare a un ulteriore bando per l’erogazione di buoni spesa a favore delle famiglie più in difficoltà o in stato di bisogno a causa dell’emergenza Covid-19, attingendo a risorse erogate dallo Stato. Gli interessati potranno presentare richiesta dal 14 aprile al 31 maggio 2021.



Vista la disponibilità dei fondi statali ricevuti dal Comune di Persiceto per attivare misure di solidarietà alimentare nell’ambito della situazione di crisi economica provocata dall’emergenza Covid-19 (art. 2 D.L. 154/2020), da mercoledì 14 aprile e fino alle ore 13 del 31 maggio 2021 è possibile partecipare a un bando per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

Chi può fare richiesta

Possono fare domanda le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus, con i seguenti requisiti:

residenza o domicilio nel Comune di San Giovanni in Persiceto

aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti cause: perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali, mancato inizio lavoro stagionale, perdita del lavoro precario, sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonoma, perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza, attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati

disponibilità finanziarie liquide al 31 dicembre 2020 inferiore a 10.000 euro (conti correnti, titoli, ecc.)

non aver fruito nel trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2021 di rendite (redditi, contributi e sussidi) superiori a: 1.200 euro mensili per nuclei di soli adulti 1.500 mensili per nuclei con 1 figlio a carico minore di 26 anni, oppure portatore di disabilità 1.800 mensili per nuclei con 2 figli a carico minori di 26 anni, oppure portatori di disabilità 2.000 mensili per nuclei con 3 o più figli a carico minori di 26 anni, oppure portatori di disabilità



Anche chi ha beneficiato dei buoni spesa attraverso i precedenti bandi può ripresentare richiesta.

Le domande saranno accolte, fino ad esaurimento delle risorse, in ordine di protocollo d’arrivo; in caso di domande incomplete farà fede il protocollo dell’ultima integrazione. Fino al 25 aprile le domande di chi non ha avuto contributi pubblici per il periodo gennaio-marzo 2021 saranno liquidate prioritariamente.

Come fare richiesta

Per presentare richiesta è necessario:

compilare e firmare il modulo di autodichiarazione, disponibile sul sito www.comunepersiceto.it e presso l’Urp del Comune

allegare copia del documento di identità

consegnare la richiesta di persona presso gli Uffici per le Relazioni col Pubblico nel capoluogo e a Decima, preferibilmente su appuntamento (n. verde 800.069678)

oppure

inviarla via mail esclusivamente all’indirizzo comune.persiceto@cert.provincia.bo.it entro le ore 13.00 del 31/05/2021 (le domande inviate ad altri indirizzi mail non saranno prese in considerazione).

Ammontare del buono spesa

L’importo del buono spesa varierà a seconda dei componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia anagrafico:

1 componente, € 200,00

2 componenti, € 275,00

3 componenti, € 350,00

4 componenti, € 400,00

dal 5° componente in poi si sommano € 50,00 per ogni ulteriore componente

per ogni minore presente si aggiungono € 50,00

per ogni persona con disabilità si aggiungono € 100,00 (cumulabili con l’incremento per la minore età).

I buoni dovranno essere spesi entro la data indicata nel buono stesso per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Consulta il testo integrale del bando e scarica il modulo di autodichiarazione

Per informazioni scrivere a servizisociali@comunepersiceto.it.

Ufficio stampa Comune Persiceto