Al via la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica a Crevalcore

Al termine dei lavori, che inizieranno indicativamente prima dell’estate, si otterrà un risparmio annuale di energia pari a circa 815.000 kilowattora, dato che corrisponde al consumo medio annuale di circa 300 appartamenti.

Saranno risparmiate oltre 150 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) all’anno, pari alla mancata emissione in atmosfera di quasi 330 tonnellate di CO2.

Dei circa 3.000 nuovi punti luce oggetto di sostituzione integrale o riqualificazione, quasi 2.000 sono a servizio della viabilità principali, gli altri 1.000 sono suddivisi tra piste ciclabili e centro storico.

Afferma il Sindaco Marco Martelli:

“Questa riqualificazione ha infatti una duplice valenza: la prima ambientale, in quanto il risultato di un minor consumo di energia si tradurrà in una mancata emissione in atmosfera di molte tonnellate di CO₂; la seconda economica, in quanto si produrrà, anche se non nell’immediato, un importante risparmio per le casse comunali. L’ Amministrazione precedente ha aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, che prevede una riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera pari al 40% entro il 2030. A noi spetta pertanto il compito di mantenere gli impegni assunti, e questa operazione va in questa direzione. Se vogliamo infatti che cresca nei nostri concittadini un’idea diversa di ambiente, un pensiero di comunità che si sviluppa nel rispetto del mondo che ci circonda, e nel rispetto delle generazioni che seguiranno, l’esempio deve partire proprio da noi, dal pubblico”.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore