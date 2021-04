Bologna. Bernini (FI): “Da domani riapre la Piazzola, un grande augurio di buon lavoro ai commercianti”

Da domani, grazie al passaggio dell’Emilia-Romagna in zona arancione, potrà finalmente riaprire il mercato della Piazzola di Bologna. Davvero una bella notizia dopo settimane di angoscia, di attesa e di giuste proteste: a tutti i commercianti e agli operatori va il mio grande in bocca al lupo. Ma non dobbiamo dimenticare che la riapertura è solo un primo, piccolo passo. Gli ambulanti torneranno a lavorare in condizioni di sicurezza, ma per troppo tempo sono stati penalizzati dalle misure restrittive: ed è dunque compito del Governo garantire adeguati indennizzi, risarcimenti, incentivi e sgravi fiscali. Proprio nei giorni scorsi ho incontrato Natascia Merighi, portavoce dei commercianti della Piazzola: come Forza Italia abbiamo assunto un preciso impegno, per garantire la ripartenza in serenità a una categoria troppo a lungo dimenticata. Ma non ci si deve fermare qui: dovere del Governo è ora quello di programmare la riapertura di tutte quelle attività ancora ferme, che meritano di poter tornare alla normalità e di vedersi garantito il diritto di poter lavorare.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia