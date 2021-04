Bologna. Bernini (FI): “No paura day, manifestazione illogica e offensiva”

Si resta davvero senza parole, sconcertati, di fronte a iniziative come quella andata in scena ieri ai Giardini Margherita di Bologna. Durante la manifestazione “No paura day” si sono ammassate, senza mascherina e senza alcun rispetto delle norme anti-Covid, oltre 200 persone che hanno lanciato messaggi fuorvianti e illogici, negando la pandemia e urlando alla frode e al complotto. L’Italia, a grande fatica, sta tentando di riconquistare un po’ di libertà, con una campagna vaccinale senza precedenti e con misure economiche che consentano alle attività di ripartire: simili eventi mortificano il lavoro e il senso del dovere di tanti italiani, oltraggiano la memoria delle vittime, insultano il sacrificio di medici, infermieri, operatori sanitari che ogni giorno, in trincea, salvano pazienti a costo della loro stessa vita.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia