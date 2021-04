Buon 25 aprile dal Comune di Sala Bolognese

Buon 25 aprile. Buona festa della Liberazione.

Per il secondo anno abbiamo dovuto celebrare questa giornata in forma ristretta, seppur in rappresentanza di tutti.

Ci sono mancati le ragazze e ragazzi, cantare insieme il nostro Inno, i bimbi che battono i piedini e noi le mani su Bella ciao. Guardiamo al futuro, sperando in una grande festa insieme il prossimo anno.

Grazie a tutti, perché in tanti, tantissimi avete esposto il tricolore da finestre e terrazzi. Grazie anche ad Anpi di Sala Bolognese per aver arricchito le vie del paese mantenendo viva la memoria.

W il 25 aprile. W la Liberazione. W l’Italia.

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese