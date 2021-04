Calderara: divieto completo d’uso di “Cannoni Spaventapasseri e animali selvatici” a Castel Campeggi

Ho appena firmato (27 aprile ndr), non avendo sortito effetti gli inviti effettuati in questi giorni, ordinanza Sindacale n. 16/2021 di divieto completo d’uso di “Cannoni Spaventapasseri e animali selvatici” a Castel Campeggi.

La cadenza di sparo inferiore ai 3 minuti, accertata e documentata, a ridosso delle abitazioni, viola palesemente la disciplina regionale di cui alla Dgr 1197/2020, e per questo sarà oggetto anche di sanzione ai sensi della Legge Regionale n° 15/2001 art 16 comma 1 lett c).

Le emissioni sonore provenienti da detti apparecchi risultano di nocumento alla vivibilità cittadina, urbana e rurale, nonché alla fauna selvatica e agli animali domestici e per questo ho ritenuto doveroso intervenire in maniera formale e risoluta per la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara