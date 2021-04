Calderara, patto educativo di comunità: via all’accreditamento dei gestori in vista dei centri estivi

C’è tempo fino a venerdì 30 aprile, a partire da lunedì 19, per partecipare al progetto “Patto educativo di comunità”. L’iniziativa del Comune di Calderara, rivolta ai bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni nel periodo di sospensione dell’attività scolastica per l’estate 2021, vede come primo step l’accreditamento dei soggetti gestori dei centri estivi: le associazioni e scuole paritarie del territorio che rispondano ai requisiti potranno presentare domanda per l’ammissione al bando, e prendere parte così al Patto, che l’Amministrazione ha varato per agevolare il “ritorno alla normalità” sia delle famiglie e delle realtà associative ed educative.

Le domande

Si potrà prendere parte al bando esclusivamente presentando i moduli presenti nella sezione Allegati:

l’avviso della manifestazione d’interesse;

la domanda di adesione;

la richiesta spazi.

Dopo aver visionato tutti i dettagli del bando e dei moduli, oltre alla determina 205 allegata nella stessa sezione, i soggetti interessati potranno presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, all’indirizzo Pec comune.calderara@cert.provincia.bo.it. Per informazioni ci si potrà rivolgere ai Servizi Scolastici del Comune.

Il Patto educativo di comunità

Si tratta dell’iniziativa lanciata dal Comune di Calderara di Reno nell’ambito del piano di sostegno economico avviato in vista della fase di ripartenza ormai imminente e di uscita progressiva dall’emergenza sanitaria in corso. Il patto, finanziato dall’Amministrazione con risorse proprie, ha due obiettivi: da un lato il sostegno alle famiglie che avranno necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 13 anni, nel periodo da giugno a settembre 2021, per qualificare, ampliare la conoscenza e facilitare l’accesso a servizi che costituiscano reali occasioni di apprendimento ed effettivi strumenti di integrazione e opportunità esperienziali utili alla crescita; dall’altro un aiuto concreto ad associazioni e scuole paritarie del territorio per un rilancio che possa partire proprio dall’estate 2021. Tutte le informazioni relative ai requisiti per le famiglie verranno forniti in una seconda fase: ai nuclei che rientrano nella fascia Isee sotto i 28 mila euro con bambini tra i 3 e 13 anni verrà fornito un voucher per 3 settimane gratuite in uno dei centri estivi che nel frattempo si saranno accreditati.

comune.calderaradireno.bo.it