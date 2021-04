Crevalcore, il mercato settimanale riapre!

A seguito delle variate disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021, da martedì 13 aprile 2021 dalle ore 7.00 riparte il mercato settimanale per tutti i settori merceologici Sarà ripresa la tradizionale posizione del mercato: Piazzale Porta Bologna, Via Matteotti, Via San Martino, Via Rocchetta e Via Roma.

Rispetta te stesso e gli altri!!! E’ importante osservare i protocolli antiCovid-19:

non creare assembramenti

indossa la mascherina correttamente e mantieni le distanze

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore